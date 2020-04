Twee auto’s in brand op parkeerplaats bij flat in Wageningen

7500ste promoven­dus WUR met hulp van Skype: ‘Ineens lieten ze de gouden koker zien’

6:55 WAGENINGEN - Mark Roosjen is maandag de geschiedenisboeken ingegaan als 7500ste promovendus van de Wageningen Universiteit. Een bijzonder gegeven. Bijzonder was ook de manier waarop hij zijn proefschrift verdedigde: digitaal via Skype.