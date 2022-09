Twee fietsers botsen in Wageningen; een persoon naar ziekenhuis

Grutto! lokt vierhon­derd filmlief­heb­bers naar het Torckpark

De kop is er goed af. Grutto!, de eerste film in de openluchtbioscoop in het Torckpark in Wageningen, trok zaterdagavond liefst vierhonderd personen. Daarmee was de film van Wageningers Ruben Smit en Melchert Meijer zu Schlochtern ook uitverkocht. Er zaten meer mensen in het park dan er in alle zalen van het Heerenstraat Theater bij elkaar kunnen.

7 augustus