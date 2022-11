Twee sterflats Wageningen grondig gerenoveerd, Dijkgraaf-flat mogelijk gesloopt

Sterflat aan Thorbecke­straat als eerste gereed gemaakt voor de toekomst

WAGENINGEN - De sterflat aan de Thorbeckestraat in Wageningen wordt gereed gemaakt voor de toekomst. De hoge galerieflat die in de jaren 60 is gebouwd, wordt geïsoleerd en zo verbouwd dat hij straks kan worden aangesloten op een warmtenet in de wijk De Nude.

