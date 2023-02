Tweeduizend studentenkamers krijgen meer geluidsoverlast bij aanpak Wageningse wegen

Aanwonen­den Nijenoord Allee nog bozer dan ze al waren vanwege toenemende geluids­over­last

Ongeveer 150 huishoudens in de Tarthorst en Roghorst in Wageningen hebben onlangs een brief van de provincie Gelderland gekregen. Na aanpak van de Nijenoord Allee krijgen zij meer geluidsoverlast dan eerder was berekend.