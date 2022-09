Twintig oude populieren langs Veensteeg en Nieuwe Kanaal zijn ziek en gaan tegen de vlakte

Vleessec­tor niet blij met ‘opgelegd’ vegeta­risch menu bij Wageningse introduc­tie: ‘Laat keuze aan studenten’

Dat er dit jaar een volledig vegetarisch menu werd geserveerd aan de ruim tweeduizend deelnemers van de introductieweek van Wageningen Universiteit, is in het verkeerde keelgat geschoten van (een deel van de) vleessector. Vertegenwoordigers van de sector willen in gesprek met de universiteit.

25 augustus