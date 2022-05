Ultraloper Jan Breembroek (63) gaat 281 kilometer lopen in vijf dagen: ‘Maar ik ben geen Superman, zo voel ik mij totaal niet’

Breembroek (63) start volgende week woensdag – de dag voor Hemelvaartsdag – om acht uur ’s ochtends in Wageningen met zeventien andere lopers in de allereerste ultrameerdaagse van atletiekvereniging Pallas’67 in Ede. Die benaming klinkt heroïsch. Vijf dagen op rij lopen over afstanden variërend van 50 tot 61 kilometer per dag voelt voor een buitenstaander als een zware uitputtingsslag, begrijpt de inwoner van Doorwerth.