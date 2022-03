Vakantie vieren tijdens het feest der democratie

Heb ik het een beetje goed voorspeld wie er gaan winnen en verliezen? Of zat ik er faliekant naast? Komen de gedroomde coalities uit en heeft mijn stem daar nog invloed op gehad? Heerlijke vragen in verkiezingstijd, het feest der democratie.



Maar deze week is alles anders, althans voor mij. Door een vlaag van onoplettendheid ben ik uitgerekend nu op vakantie. Niet dat ik dat op zich erg vind, want ik vermaak me prima. Maar ja, het is wel tijdens de verkiezingen. Ik zal het missen de zenuwachtige kandidaat-raadsleden, de uitbundige winnaars en de in zak en as zittende verliezers.