Valt India voor de vegaburger van Gijs? ‘Ze zijn superscherp maar erg lekker’

,,Ze zijn superscherp, maar erg lekker”, zegt Gijs Appels (23). De Wageningse student is deze week in India om een productielijn op te starten in vleesvervangers.



Behalve de veggie patties (vegaburger) probeerde hij falafel (balletjes van kikkererwten) en crispy bites (soort kipnuggets) aan de Indische consument te slijten.



Appels ontwikkelde de producten tijdens zijn afstudeerstage bij Schouten Europe in Giessen, producent van producten op basis van plantaardige eiwitten. Het wiel opnieuw uitvinden, was niet nodig. De recepturen waren er al. ,,Ik heb ze voor de Indiase markt hoger op smaak gebracht door veel verse kruiden en ingrediënten uit het land zelf te gebruiken.”