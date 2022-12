Van de universiteit naar een dameskledingzaak: ‘omdat ik hier mensen blij maak’

met video De banaan van de toekomst groeit in een Bemmelse kas: ‘Dit is uniek in de wereld’

BEMMEL - Een bananenbos in de Betuwe, waar een strijd woedt tegen het duister klinkende ‘Black Sigatoka’. Dit is geen wilde fantasie, maar realiteit in een kas in Bemmel. Wat daar gebeurt, is van belang voor de hele wereld.

26 november