Van São Paulo tot Wageningen, juf Anette wilde altijd het maximale uit een kind halen

Klimaatwe­ten­schap­per Gert-Jan Nabuurs: ‘Als we niks doen stevenen we af op een onleefbare wereld’

Het gaat landen niet lukken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Dat doel was vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs. Maar dat is volgens zestien vooraanstaande Nederlandse klimaatwetenschappers onhaalbaar geworden. De Wageningse professor European Forest Resources, Gert-Jan Nabuurs, is een van hen. ,,We stevenen af op een niet al te fijne wereld.”

21 juni