Van Schip tekent voor de eerste keer het grote gedenkboek

Van Schip mag tekenen omdat hij bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Poolse Pruszków won op de puntenkoers. Op de Europese kampioenschappen in Apeldoorn werd Van Schip vorige week twee keer tweede, zowel op de puntenkoers als de koppelkoers.



De baanwielrenner was gisteren in goed gezelschap. Wielrenster Annemiek van Vleuten tekende het grote gedenkboek, omdat ze wereldkampioen op de weg is geworden. Voor Van Vleuten was het niet de eerste keer dat ze het gedenkboek tekende. Ze heeft dit nu voor de vierde keer gedaan. Hiermee is het (tweede) gedenkboek ook vol.