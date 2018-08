Van Vleutens generale repetitie voor het wereldkampioenschap

Het is inmiddels eerder regel dan uitzondering; als Van Vleuten ergens aan de start verschijnt, dan wint ze. Zo ook het tussendoortje Veenendaal-Veenendaal afgelopen woensdag. Een goede generale voor de zesdaagse wedstrijd door Nederland. ,,Ik had geen wedstrijd meer nodig voordat ik aan de Ladies Tour zou beginnen, maar bondscoach Thorwald Veneberg vroeg of ik nog een wedstrijd in mijn eigen regio wilde fietsen. Het initiatief dat er een vrouwenkoers is toegevoegd in Veenendaal vond ik mooi, dus stapte ik op de fiets’’, legde Van Vleuten uit.

En natuurlijk won ze. Al vond de 35-jarige wielrenster dat niet zo vanzelfsprekend. ,,Het parcours was helemaal niet op mijn lijf geschreven. Gelukkig had ik superbenen en kon ik, samen met een Poolse, wegrijden bij het peloton.’’ In de sprint-a-deux was Van Vleuten te sterk voor Malgorzata Jasinska. ,,Ik had de finish niet eens verkend, omdat ik er geen rekening mee had gehouden dat ik in Veenendaal zou rijden.’’ Exemplarisch voor het niveau van Van Vleuten. Nul voorbereiding, wel winnen.