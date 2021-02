Vanaf lunchtijd gaan we massaal niezen: verwar de hooikoortsklachten niet met corona

De Wageningen Universiteit berekende vorig jaar dat ruim twee miljoen Nederlanders met een graspollenallergie ernstige hooikoortsklachten ondervinden zodra de pollen weer rondwaren. Dat is vanaf nu het geval: de hazelaars en de elzen gaan bloeien. Volgens de hooikoortsradar zijn in onze regio de meeste pollen in de lucht vanaf lunchtijd en neemt het rond het avondeten weer wat af.

De hazelaars en elzen waren ook voor de vorstperiode al aan het groeien. Maar nu de temperaturen weer hoger zijn, breken veel katjes open en geven ze hun stuifmeel of pollen vrij aan de lucht. Vooral bij droog en wat winderig weer komt komt er veel stuifmeel en pollen in de lucht. Dit kan leiden tot hooikoortsachtige klachten zoals jeukende ogen, niesbuien en vermoeidheid.

Symptomen voor corona

Probleem is: een deel van de hooikoortsklachten passen ook bij de symptomen voor corona. Volgens het RIVM zijn bijvoorbeeld een loopneus en waterige of jeukende ogen typische hooikoortsverschijnselen, maar kan een loopneus ook begin van corona zijn. Ook niezen is ‘typisch hooikoorts’, maar is ook een beginverschijnsel van corona. Andersom is hoesten weer typisch corona, maar kunnen ook mensen met hooikoorts dat doen. Alleen koorts hoort alleen bij corona, en anders dan het woord zou vermoeden níet bij hooikoorts. Het advies van de gezondheidsdienst: blijf bij twijfel thuis en laat je testen.

De hooikoortsklachten zijn overigens nu nog relatief klein vergeleken met bijvoorbeeld de maanden mei en juni al ook de grassen in bloei komen. Rond eind mei/begin juni melden zich elk jaar de meeste mensen met hooikoortsklachten bij de huisarts. Maar in 2017 was er ook eind februari al een piek in het huisartsbezoek te zien. Ook toen was het in de tweede helft van de maand bijzonder zacht weer, met net als nu temperaturen tot wel 17 graden.

De kans op hooikoorts neemt af als het gaat regenen: dan slaan de pollen neer.

Tips tegen hooikoorts - Hou er rekening mee wanneer je naar buiten gaat. Voor tien uur ’s ochtends zijn er nog niet zoveel pollen in de lucht. - Een (zonne)bril beschermt je ogen tegen pollen. - Wat vaseline rond de neus zorgt dat in elk geval een deel van het stuifmeel blijft plakken. - De was drogen in de buitenlucht? Beter van niet: binnen komen er minder pollen op terecht. - Tegen hooikoorts is allerhande medicatie, gewoon verkrijgbaar bij de drogist.