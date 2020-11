Vaste recreanten moeten vertrekken van camping in Wageningen: ‘Dit is een grote schok’

De boze bewoners stapten naar tv-rechter mr. Frank Visser. Wat hij van de kwestie vindt, is vanavond om 19.30 uur te zien in het programma ‘Mr. Frank Visser, wordt u al geholpen?’ op SBS6.



Eind september kregen gebruikers een brief dat ze binnen twee maanden weg moeten zijn. Sommigen hebben al veertig jaar een eigen chalet op het park, dat ze gebruiken als vakantieadres.



De huurders stonden perplex toen de brief van eigenaar Topparken in de bus viel. ,,Voor ons was er geen enkele aanleiding om te denken dat we binnenkort weg moesten’’, vertelt Jarl Chabot.



Hij is gepensioneerd arts en samen met zijn vrouw sinds 2004 eigenaar van een eigen chalet op de Wielerbaan. ,,Dat we dan zo kort van tevoren worden ingelicht, is voor ons en de andere bewoners een grote schok.’’