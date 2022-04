Vastgelopen tanker in Nederrijn bij Wageningen vlot getrokken

De tanker met 2.000 ton diesel aan boord lag sinds vrijdagavond dwars over de Nederrijn bij Wageningen, ter hoogte van watersportvereniging VADA. Meerdere pogingen om het gevaarte los te krijgen, mislukte zaterdagmorgen. Rond 23.25 uur vrijdagavond kwam er bij de brandweer Wageningen een melding binnen dat er een schip in nood was op de Nederrijn. Het bleek om de tanker Chabeli van 110 meter lang te gaan, die 2.000 ton diesel aan boord heeft.

Achteruit de haven in

De schipper wilde, volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat, vrijdagavond achteruit de haven invaren. Schepen met gevaarlijke stoffen aan boord zijn dat verplicht. ,,Bij het invaren heeft de schipper een inschattingsfout gemaakt over de sterkte van de stroming. Hierdoor is het schip vast komen te liggen”, zegt de woordvoerder. Het schip lag met schroef en roer op de krib en met de punt aan de wal aan de overkant.

Mislukte pogingen

Medewerkers van Rijkswaterstaat kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag met een boot ter plaatse om het schip vlot te trekken, maar die poging mislukte. Een rederij uit Rotterdam nam de klus zaterdag bij daglicht over. Omdat het schip niet los kwam, besloot Rijkswaterstaat de sluis bij Amerongen dicht te doen en de stuw bij Driel te ‘knijpen’. Om zo de waterstand te verhogen en de stroomsnelheid van het water te verlagen. ,,Zodat het schip alsnog kon worden vlot getrokken”, zegt de woordvoerder.

‘Absoluut geen gevaar’ voor omgeving

Het andere scheepvaartverkeer kon zijn weg zaterdag via omleidingsroutes vervolgen. ,,Een via het Amsterdam- Rijnkanaal en de Waal en een via het Pannerdensch Kanaal en de Waal.”



Met behulp van twee extra sleepboten en een derde boot die duwt, is het rond 16.00 uur gelukt het schip vlot te trekken. Volgens Rijkswaterstaat is er ‘absoluut geen gevaar voor de omgeving’ geweest. ,,Het is een dubbelwandig schip, dus de brandstof kon niet uitstromen.”