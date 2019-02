Veerstoep bij Lexkesveer beter zichtbaar na ongelukken

Wageninger (66) die dodelijke aanrijding veroorzaak­te krijgt werkstraf en rijverbod

14:01 ARNHEM – De 66-jarige automobilist uit Wageningen die in september 2017 een 47-jarige vrouw aanreed, waardoor zij zo zwaar gewond raakte dat ze twee weken later overleed, is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf en een rijverbod.