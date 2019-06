Verdachte ontuchtzaak Wageningen lokte mogelijk ook ander jongetje mee naar bos

Hotel heeft nu ook de ingekleur­de foto van de capitula­tie

4 juni WAGENINGEN - Directeur Wiebe De Vries van Hotel de Wereld in Wageningen is maar wat blij dat hij nu ook een kleurenfoto in handen heeft van het moment dat zijn hotel beroemd maakt: de besprekingen van de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.