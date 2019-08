Vereniging verkeersslachtoffers wil meldplicht voor plaatsen bermmonument

Zo’n meldplicht is volgens de Vereniging Verkeersslachtoffers de enige manier om de nabestaanden duidelijkheid te bieden. Een bermmonument is een gedenkteken op een plek waar een geliefde verongelukte.



Vaak gaat het om een kruis, een steen of iets anders waarmee de overledene herdacht wordt.



Door sommige nabestaanden wordt het monument ook gezien als waarschuwing voor andere weggebruikers. Wat wel of niet mag, verschilt enorm per provincie (waar het beheer van de provinciale wegen onder valt) of gemeente (voor de kleinere, gemeentelijke wegen).