Verhalenbundel over kleuters die in twee huizen wonen: ‘In beide buurten hebben ze vriendjes’

kunst in de valleiBij vrijwel alle boeken voor kleuters wonen kinderen samen met hun vader en moeder in één huis. Niet realistisch, vond Mieke van Hooft. Ze brengt daar met haar nieuwe verhalenbundel verandering in.

Volledig scherm Mieke van Hooft © Sven Menschel

De tweeling Puck en Arend woont door de week bij hun moeder en in het weekend bij hun vader. In de 42 verhalen en tien aansluitende gedichten in de bundel Hartjes met een kus beleven de broer en zus allerlei avonturen.

,,In elke klas zitten kinderen met gescheiden ouders. Altijd moeten zij maar verhalen aanhoren over kinderen met vaders en moeders die bij elkaar wonen. Het werd hoog tijd voor een boek met kleuterverhalen die zich afspelen in twee huizen”, vertelt de Wageningse kinderboekenschrijver.

Quote Altijd moeten zij maar verhalen aanhoren over kinderen met vaders en moeders die bij elkaar wonen.

Dat de ouders van Puck en Arend uit elkaar zijn, speelt geen grote rol in het boek. ,,Het is het decor, maar verder is die situatie niet echt belangrijk. Bij hun vader heeft de tweeling een poes, bij hun moeder niet. In beide buurten hebben ze vriendjes. Hun moeder heeft een tuin en hun vader een balkon.”

Nergens staat vermeld hoelang de kinderen al in twee huizen wonen. ,,‘Papa en mama wonen niet bij elkaar, want dat werkt niet’, zegt één van de twee. Dat weten ze en daar berusten ze over het algemeen in.”

Schoentje voor Sint

Hoewel nooit het hoofdthema, staan er soms wel kleine verwijzingen in naar het feit dat de ouders van Puck en Arend gescheiden zijn. Zo is de tweeling in de sinterklaastijd opgelucht dat Sint weet dat het schoentje deze week bij mama staat.

Ook wil Arend nadat hij bij zijn vader door een mug is gestoken naar zijn moeder toe, want die heeft Prik-Weg. ,,Zijn vader heeft geen Prik-Weg, maar lost het probleem op zijn eigen manier op.”

Van Hooft hoopt dat kinderen van gescheiden ouders zich door de verhalen gezien voelen. ,,Voor kinderen van wie de ouders wel bij elkaar zijn, zijn de verhalen ook leuk en herkenbaar. Bij hun vriendjes of vriendinnetjes gaat het thuis misschien wel net zo als bij Puck en Arend.”

‘Hartjes met een kus’ met illustraties van Marijn van der Wateren is verschenen bij uitgeverij Clavis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.