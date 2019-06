Verhuizen binnen Wageningen kan je jaren jonger maken

Mede dankzij fijne familie en goede vrienden viel het verhuizen erg mee. Sterker: ik vond het wel mooi. En niet alleen omdat je eindelijk die ouwe zooi die nog steeds niet kapot of versleten is op laat halen door tweedekanswinkel Emmaus.



Overleden vader



Het mooiste vind ik dat je je hele leven weer door je vingers laat gaan. Nee, niet glippen, want ik nam er uitgebreid de tijd voor. Ik heb zelfs dozen geopend die ik na mijn vorige verhuizing in 2001 ongeopend in mijn souterrain had laten staan. Natuurlijk heb ik veel dingen weggegooid waarvan ik mij nu afvroeg waarom ik ze destijds de moeite van het bewaren had gevonden. Maar ik trof ook dingen die mij nu deden glimlachen en soms zelfs ontroerden. Zoals briefjes van mijn 21 jaar geleden overleden vader en van Wageningse vriendinnetjes die ik soms bijna vergeten was maar nu weer scherp op mijn netvlies heb staan.



Liefdesgedichtjes



Bijzonder was ook een schriftje vol oude liefdesgedichtjes. Gericht aan oud-vriendinnetjes of zij waarvan ik ooit jammerlijk vergeefs hoopte dat zo'n gedichtje hun hart zou doen smelten. Gooi ze nooit weg, als je ooit verhuist en ze terugvindt ben je opeens die hunkerende puber van weleer. Het helpt om de pijn in je stramme spieren van al dat gesjouw te verdrijven. Kijken in de spiegel van het verleden is fijn. En mijd de echte spiegel dan maar even...