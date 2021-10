Vernield bermmonument voor Cornelia doet zussen pijn: ‘Dit wordt snel weer een mooie plek’

Op weg naar de tandarts



Cornelia Rothuis fietste op 18 september 2017 over de rotonde bij de Rooseveltweg in Wageningen. Ze was ’s ochtends onderweg van haar huis voor een afspraak bij de tandarts. De 47-jarige Wageningse werd aangereden.



Een 66-jarige automobilist zag haar over het hoofd. Ze werd met zwaar hersenletsel naar het ziekenhuis in Nijmegen overgebracht, waar ze twee weken later overleed. Cornelia Rothuis liet een zoon en een dochter achter.