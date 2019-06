Vervangen eiken enige oplossing tegen immense plaag eikenprocessierups

De overlast door de eikenprocessierups is in Nederland de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit jaar zijn er zelfs drie keer zoveel klachten als voorgaande jaren, stelt het Kenniscentrum. Vooral in Oost-Nederland, waar veel eikenbomen staan, zijn de problemen groot. Alleen al in Deventer zijn de afgelopen weken bijna vierhonderd klachten binnen gekomen van inwoners die overlast ondervinden van de rups. Aanraking met de brandharen kunnen onder meer zorgen voor allergische reacties van de huid, jeuk in de ogen en ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen.



Gemeenten worstelen met de bestrijding. Sommige gemeenten spuiten eiken preventief in met Xentari, maar dit middel doodt alle insecten in de boom. Andere gemeenten proberen met mezenkasten en speciale bloemenmengsels in de berm natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te lokken. Toch moeten er jaarlijks nog tienduizenden nesten worden weggezogen door speciaal opgeleide hoveniers. Die kunnen het vele werk nauwelijks aan, waardoor particulieren die worden getroffen door de eikenprocessierups vaak lang moeten wachten op hulp.