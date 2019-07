Vette pech: Nik (19) uit Kattendijke woont 200 meter te dicht bij Wageningen om een kamer te kunnen krijgen

Identiteit van onwel geworden hardloop­ster in Wageningen is bekend

29 juni WAGENINGEN - De identiteit van de hulpbehoevende hardloopster die in Wageningen onwel werd is bekend. Dat meldt de politie zaterdagavond op sociale media. De vrouw werd zaterdagmorgen door een voorbijganger gevonden op de Zoomweg in Wageningen.