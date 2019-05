Vier aanhoudingen op rustig en gemoedelijk Bevrijdingsfestival Wageningen

Dries Roelvink komt niet langs controle op Bevrij­dings­fes­ti­val Wageningen

5 mei WAGENINGEN - De Markt in Wageningen was er klaar voor, het feestje met volkszanger Dries Roelvink zou de kou en nattigheid verdrijven. Maar helaas, toen het feestgedruis moest losbarsten was Roelvink in geen velden of wegen te bekennen. Een dj van dienst deed zijn best, maar kon de meute niet echt in beweging krijgen.