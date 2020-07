Vier jongens mishandelen hardloper in Wagenings park

VIDEO ‘Verbannen’ marktkoop­lie­den zien het niet meer zitten in Wageningen: ‘dit is gewoon niet leuk meer’

16 juli WAGENINGEN - Corona-proof is het zeker, maar gezellig en lucratief allerminst. De marktkraamhouders met non-food in Wageningen klagen steen en been, nu hun tijdelijke verbanning ‘amper kostendekkend’ is.