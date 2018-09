Vier maanden cel en contactverbod voor stalkende Wageninger

Veertig jaar Wagenings lief en leed in bios en kroeg

12 september WAGENINGEN - Wie heeft zijn of haar grote (of kleine) liefde ontmoet aan de bar van café Loburg of bij gedempt licht in de bioscoopzalen van het Molen- c.q. Heerenstraattheater? Of zijn daar eeuwige vriendschappen gesmeed of tranen geplengd? Iedereen met een bijzonder verhaal is welkom.