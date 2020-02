Vier misdrijfplekken met linten afgezet. Wat is er gebeurd? Politie weet niets

Natascha heeft slapeloze nachten van brandstich­ting: ‘geen idee wie er achter zit’

14 februari WAGENINGEN - Een brand in een aanhangwagen, woensdagavond in de Matenstraat in Wageningen, is de vijfde voertuigbrand in korte tijd. Toch wijkt dit incident af van de voorgaande vier: ditmaal was het doelwit geen bestelbus. en ook het tijdstip is veel vroeger dan bij de vorige vier branden.