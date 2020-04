Vijftien uur bouwen met legosteentjes, het is even wennen voor Wageningse student Martijn

COLUMN 'Beeldbel­len was voor mij wel even een dingetje’

25 april Eigenlijk had ik vroeger al moeite met bepaalde technologische ontwikkelingen. Zo schreef ik als verse journalist altijd eerst mijn hele verhaal op papier, om het vervolgens keurig over te typen in de computer. Ik sta bijna nooit leuk op foto’s, laat staan dat ik mezelf op film terug wil zien.