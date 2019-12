Vlaaienbakker Henk Bor lacht weer: hij heeft een nieuwe winkel

update Ellenlange file op A12 door kettingbot­sing: enorme vertraging voorbij

3 december ARNHEM/WAGENINGEN - Door een kettingbotsing op de A12 bij knooppunt Grijsoord in de richting van Arnhem is dinsdag aan het eind van de middag een enorme file ontstaan. Twee rijstroken waren afgesloten vanwege het ongeluk. De vertraging was rond 18.00 uur opgelopen tot ruim anderhalf uur. Inmiddels is de file voorbij en is de vertraging flink afgenomen.