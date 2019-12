Vleesliefhebbers genieten van vegan kerstmenu: ‘Wow, hier zitten echt alle smaken in’

Schoolge­bouw vol, kinderen moeten straks kilometers fietsen

11:15 VEENENDAAL - Leerlingen van groep 8 van basisschool De Bron in Veenendaal-Oost moeten na de kerstvakantie buiten hun wijk naar school. In april volgen de andere groepen van de bovenbouw. Tot groot ongenoegen van de ouders. Die zamelen nu handtekeningen in tegen de gedwongen verhuizing van de bovenbouw naar basisschool De Engelenburg, een klein kwartier fietsen verderop.