Voetgangster gewond bij aanrijding met auto, hondje komt om

Wageningse tennisvere­ni­ging wil iets anders dan bitterbal­len en frietjes in de kantine

8:02 WAGENINGEN - Twintig minuten tennissen, twee uur in de kantine. Dat is geen uitzondering, want voor veel sporters heeft de vereniging vooral sociale betekenis en is de sportkantine een tweede huiskamer. De Wageningse tennisvereniging NVLTB wil dan wel graag een gezondere huiskamer.