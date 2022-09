Voor het eerst in dertig jaar een officiële wedstrijd op de Wageningse Berg

Het veld, dat wekelijks wordt onderhouden door vrijwilligers en oud-FC Wageningen spelers, wordt tegenwoordig voornamelijk gebruik door profclubs die in de zomermaanden in Wageningen verblijven en trainen.

30 jaar na faillissement leeft FC Wageningen in de herinnering nog altijd voort: ‘De club is nooit helemaal weg’

,,Het is voor het eerst sinds 1992 dat er een officiële wedstrijd in het stadion wordt gespeeld”, vertelt oefenmeester Han van de Born van Redichem. ,,Maar het veld is niet voor iedereen beschikbaar. Ik had een goede ingang (oud-FC Wageningen keeper Herman Koops, GB) om deze wedstrijd in het stadion te mogen spelen.”