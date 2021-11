Voor het onderwijs is groot onderhoud nodig, zegt Jeroen Dijsselbloem: ‘Kijk strenger naar de pabo’s’

Wageningse scholen blij met extra geld voor cultuuron­der­wijs

WAGENINGEN - Niet alleen rekenen, taal en spelling zijn belangrijk op de basisschool. Daarom doet SBO De Dijk in Wageningen mee met een programma om kinderen meer met cultuur in aanraking te brengen. ,,We willen álle talenten van onze leerlingen ontwikkelen”, zegt Jolanda Scheper, directeur van de school voor speciaal onderwijs.

10 november