Voorlopig geen extra coronaregels voor Chinese studenten op Wageningen Universiteit

Door de enorme stijging van het aantal coronabesmettingen in China gelden er in andere (Europese) landen strengere regels voor reizigers uit China. Zo moeten mensen die vanuit een Chinese luchthaven naar Italië, Frankrijk of Spanje vliegen een negatieve test overleggen of een verplichte test doen op de luchthaven. Marokko heeft de grenzen zelfs helemaal gesloten voor reizigers uit China.

Zelftest op Schiphol

Op Schiphol worden vanaf vandaag gratis zelftest uitgedeeld door de GGD aan passagiers van vluchten uit China. Die test is niet verplicht en bij een positieve uitkomst hoeft een besmette reiziger niet verplicht in isolatie. Volgens minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers is er op dit moment ‘geen reden om acute reisbeperkende maatregelen in te stellen’.

Ook op de Wageningen Universiteit, die enkele honderden Chinese studenten telt, gelden voorlopig geen andere regels. Ook niet voor studenten die tijdens de feestdagen een bezoek hebben gebracht aan hun thuisland. ,,Op dit moment hanteren we geen extra beleid voor studenten uit China”, meldt een woordvoerder. ,,Wij volgen het overheidsbeleid. Er is nog geen aanleiding om aanvullende regels in te voeren of om het staande beleid aan te passen. De meeste gebouwen zijn vanwege de vakantieperiode ook nog niet open.”

Nieuw semester

De universiteit heeft een corona taskforce, die in het leven is geroepen toen het coronavirus zijn intrede deed in Nederland. ,,Die taskforce gaat volgende week de balans opmaken”, meldt een woordvoerder. De universiteit ontvangt vanaf februari, als het nieuwe semester begint, een nieuwe stroom studenten. Ook uit China. ,,Alle nieuwe studenten worden geïnformeerd over de geldende regels in Nederland. Dat geldt dus niet alleen voor studenten uit China.”

