Voormalig profvoetballer geeft alles om levenswerk van zijn ouders overeind te houden

Zoeken naar werk

,,Ik laat ze hier twee, drie dagen in de week naartoe komen. Maar het is inmiddels gewoon zoeken naar werk. Ik hoop vooral dat ze betrokken blijven. De meesten vinden thuiszitten ook niets aan.’’



Van servies tot partytenten en van linnengoed tot warmhoudbakken, het bedrijf van Wisgerhof verhuurt het normaliter allemaal. ,,En het mooie is: begin van het jaar liep ik nog te piekeren of we wel genoeg voorraad hadden.’’



Een trap omhoog en een gang vol gedragen wedstrijdshirtjes leidt naar het kantoor van de baas. Ruim vijf jaar geleden verruilde de voormalig Oranje-international (1 interland) de Twentse grasvelden vrij geruisloos voor het Wageningse industrieterrein.



,,Het is de laatste weken echt wel door mijn hoofd geschoten. Misschien kan ik tijdelijk iets in het voetbal gaan doen. Maar dat wereldje leeft ook totaal niet, nu.’’