Vrouw met kinderen ramt hekwerk op brug en balanceert in auto boven de stadsgracht

video Iconische ‘capitula­tie­fo­to’ Wageningen voor het eerst in kleur

16:06 WAGENINGEN - Slechts een fractie van de historische gebeurtenissen in, pak ’m beet, de afgelopen eeuw is in kleur vastgelegd. Hoewel het al veel langer mogelijk is in kleur te fotograferen, werden zulke foto's pas in de tweede helft van de 20ste eeuw gemeengoed.