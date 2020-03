Waarom Evelien op zoek is naar de gouden hondendrol: ‘Goede voeding geeft goede ontlasting’

Het dagelijkse ritueel heeft de maken met De Gouden Hondendrol. Bij die naam denk je wellicht aan een kinderboek of een gedichtje van Annie M.G. Schmidt, maar het gaat hier wel degelijk om serieus onderzoek, aangestuurd door Wageningen Universiteit.



Manager van het project is Evelien Bos (24), die sinds mei vorig jaar als promovendus actief is bij de instelling. Zij vertelt wat de studie, waarvan de eerste resultaten pas over een jaar bekend zijn, behelst.



Allereerst ruimt ze een voor de hand liggend misverstand uit de weg. ,,We onderzoeken niet wat het beste hondenvoer is, nee, het is ingewikkelder. Met de uitkomsten van deze studie willen we de fabrikanten betere manieren aanreiken om hun producten te testen, wat belangrijk is om de kwaliteit te verhogen.’’