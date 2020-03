Wageningen bemoeit zich met wat mensen in de armere wijken eten

Bergrace: Olympisch kampioen fietst mee met de allerlaat­ste mountainbi­ke­wed­strijd

3 maart WAGENINGEN - Nog één keer is er zondag een mountainbikewedstrijd van de Bergrace Off the Road. Talloze toppers uit het verleden geven acte de présence in de bossen van Oranje Nassau’s Oord in Wageningen.