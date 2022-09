Wageningen blijft schuiven met Oekraïense vluchtelingen; hotel WICC weer in gebruik

Na de Russische invasie in Oekraïne eind februari kwam een vluchtelingenstroom op gang. In Wageningen konden gevluchte Oekraïners terecht in kamers in het WICC aan de Lawickse Allee. Tijdelijk, tot begin mei. Door bemiddeling van Welkom in Wageningen zijn tachtig vluchtelingen bij gastgezinnen geplaatst.