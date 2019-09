Wageningen, Ede en Nijmegen gaan flink groeien; Aalten, Duiven, Bronckhorst en Grave krimpen fors

Koekfa­briek Wageningen heeft twee banen vrij: je hoeft je alleen maar even aan te melden

7 september WAGENINGEN - De Koekfabriek in Wageningen heeft twee banen vrij. Twee plekken in de koekjesfabriek gaan niet naar degene met de beste papieren, het mooiste CV of de beste sollicitatie. De Koekfabriek in het bakkerijcentrum aan het Agrobusinesspark eigent zich namelijk een primeur in de regio toe. Als eerste bedrijf maakt de bakkerij met zes locaties in Nederland gebruik van een nieuwe methode die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Open Hiring.