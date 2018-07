Wageningen en Annemiek van Vleuten omarmen elkaar: 'Er ligt zelfs een roze loper bij mijn huis'

Nudepark 2 Wageningen krijgt honderd bomen terug

20 juli WAGENINGEN Er is overeenstemming bereikt over de herplant van bomen op Nudepark 2 in Wageningen. De Raad van State tikte de gemeente onlangs stevig op de vingers, omdat er onterecht een vergunning was gegeven voor bomenkap op het bedrijvenpark-in-wording. De herplantplicht was onduidelijk vastgelegd.