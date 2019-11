Wageningen en Nijmegen weer de beste universiteiten

De verkiezing wordt gehouden door de Keuzegids Universiteiten, een onafhankelijke gids die jaarlijks de kwaliteit van bacheloropleidingen en universiteiten beoordeelt. Punten waarop gemeten wordt, zijn onder meer de vakkennis van docenten, de studielast en de kwaliteit van de faciliteiten. Het oordeel is voornamelijk gebaseerd op onderzoek onder 270.000 studenten.



De allerbeste opleiding is Plantenwetenschappen in Wageningen. Van de 19 opleidingen in Wageningen worden er 15 beoordeeld als 'topopleiding'.



Zegsman Martijn Gerritsen van de Radboud Universiteit is in zijn nopjes met de goede beoordeling van zijn universiteit. ,,Het is heel stimulerend als iemand anders zegt: jij bent de beste. En dat voor de achtste keer in negen jaar tijd. Dat is motiverend voor medewerkers en studenten.’’



Medewerkers en studenten worden daarom donderdag getrakteerd. ,,Tegelijkertijd moeten we ons niet blindstaren op dit soort rankings. Elke ranking heeft een eigen methodiek. Wie de methodiek verandert, of een andere weging maakt, komt tot een andere rangorde. Om een voorbeeld te geven: in het medailleklassement van de olympische spelen staat een land met 1 gouden medaille hoger op de ranking dan een land met 10 bronzen en 12 zilveren medailles. Wat is het beste sportland? Wil je echt uitzoeken hoe iets zit, dan moet je de methodiek bestuderen en terug naar de bron. Dat leren we onze studenten.’’