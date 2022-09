Wageningen gaat in haven vluchtelingen opvangen op hotelboot Azolla

Het Wageningse college van burgemeester en wethouders heeft besloten mee te werken aan de opvang op de boot in de haven.



Al een tijd biedt de gemeente Wageningen opvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Door de niet aflatende stroom vluchtelingen - ook richting Nederland - uit Oekraïne en andere landen, bereidt Wageningen zich voor op de komst van meer vluchtelingen. Daarom is de stad op zoek naar andere opvangmogelijkheden.



Voor de opvang in de haven komt een relatief klein cruiseschip van 77 meter. De vergunningaanvraag om het schip af te meren voor de vluchtelingenopvang moet nog wel officieel behandeld worden door Omgevingsdienst de Vallei.



Op dit moment zijn in Wageningen 2 opvanglocaties van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor vluchtelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Aan de Keijenbergseweg is een permanente opvanglocatie en aan de Bosrandweg een tijdelijke.