Wageningen: 'geen 65 miljoen? Dan gaan wij toch naar België'

Imec wil in Gelderland samenwerken met de Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit. Het instituut wil hier sensoren ontwikkelen die gebruikt worden in hightech apparaatjes in de landbouw en in voeding. Imec-topman Rudy Cartuyvels spiegelde Gelderse Statenleden in een informatiebijeenkomst gisteren een wereld voor waarin mensen sensoren in hun lichaam hebben en waarin piepkleine sensoren via voeding worden ingeslikt. Zo moet precies gemeten worden welke voeding gezond is voor mensen. De productie van de sensoren in Gelderland moet zorgen voor een enorme economische impuls.