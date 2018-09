Wageningen heeft nu ook een 'studentenflik'

Wageningen is een gezellige studentenstad en dat moet ook zo blijven, vindt Van Bijsteren. Hij benadrukt dat hij vooral de samenwerking met de studenten zoekt. ,,We gaan kijken hoe we in samenspraak de geluidsoverlast kunnen beperken.’’

Want hoewel het gezellig is, studenten zorgen in Wageningen soms voor overlast. In de eerste helft van 2018 kwamen bij de politie 184 klachten binnen over geluidsoverlast. Daarvan waren 48 gevallen terug te leiden naar studenten. Vanaf 1 januari gaat de politie bij overlastklachten beter registreren.