Wageningen heeft plots een van de grootste handboogwinkels van het land

De ene pijl is de andere niet en daarom verkoopt Jan-Willem Lentjes exemplaren van hout, carbon en aluminium. Alle benodigdheden voor de handboogsport zijn volgens hem te vinden in de Dutch Bow Store, in het pand waar voorheen Ford-dealer Van der Kolk was gevestigd.

Vasthouden en uitproberen

Quote In de zomer sta ik in mijn korte broek te schieten en in de winter op Texel in de sneeuw. Jan-Willem Lentjes, Dutch Bow Store ,,Acht jaar geleden begon ik met een compagnon een webshop waarmee we ons richtten op de recreant en de beginner”, legt Lentjes uit. ,,Maar we merkten dat mensen toch behoefte hadden aan persoonlijk advies en het materiaal wilden vasthouden en uitproberen.”



Een nieuw pand werd betrokken op het bedrijventerrein Nude in Wageningen, maar na vijf jaar werd dat te klein.



,,We groeiden uit onze voegen. De voorraad stond tot aan het dak opgestapeld. Klanten kwamen uit het hele land en moesten op een zaterdag soms drieënhalf uur wachten voordat ze aan de beurt waren.”

Zes proefbanen

In het nieuwe pand van ruim 600 vierkante meter aan het Nudepark behoren die problemen tot het verleden.



,,We zijn nu één van de grootste handboogwinkels van Nederland. We richten ons ook op de gevorderde handboogschutter en sportschutter. Mensen kunnen het materiaal uitproberen op zes 18-meterbanen. Dat is een officiële afstand bij indoor boogschieten.”



Welke pijl geschikt is, hangt af van verschillende factoren zoals de zwaarte van de boog. ,,Het is echt maatwerk, maar we kunnen voor iedereen een passende pijl samenstellen. Alles moet kloppen.”



Handboogschieten is volgens de ondernemer de laatste jaren steeds populairder geworden. ,,De sport was altijd vrij anoniem, maar dat is veranderd. Verenigingen hebben nu wachtlijsten voor introductiecursussen.’’

Quote De sport was altijd vrij anoniem, maar dat is veranderd. Verenigin­gen hebben nu wachtlijs­ten voor introduc­tie­cur­sus­sen Jan-Willem Lentjes, Dutch Bow Store

‘Te weinig tv-aandacht’

De handboogsport is meer volwassen geworden, vindt Lentjes. Nederland heeft volgens hem goede schutters die op internationaal niveau meedraaien. ,,We hebben wereldkampioenen. Toch is er nog steeds weinig tv-aandacht voor de sport.



Deze zomer werd in Doorwerth het Europees Kampioenschap Veldschieten gehouden en in Den Bosch het Wereldkampioenschap Handboogschieten. Die evenementen dragen allemaal bij aan de groeiende populariteit.”

3D-handboogschieten