Wageningen houdt rekening met grotere drukte dan ooit op 5 mei 2020

De immense publieke aandacht voor 75 jaar bevrijding, het feit dat 5 mei in 2020 een vrije dag is en de veteranen uit de tweede wereldoorlog mogelijk voor een van de laatste keren in redelijk grote getale naar Wageningen komen: het zorgt er allemaal voor dat de kleine binnenstad van Wageningen op 5 mei 2020 mogelijk nog voller stroomt dan in andere jaren.