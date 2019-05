Wageningen is de Europese subsidiekoning van Nederland: 4.779 euro subsidie per inwoner

Fietsen met Hemelvaart? Varen is ook een optie

17 mei WAGENINGEN - Verplicht fietsen of wandelen in vroegte met Hemelvaart? Nee hoor, er is nu ook een andere optie in de Jufferswaard tussen Wageningen en Renkum. Daar organiseert safariboot de Blauwe Bever Dauwvaren.