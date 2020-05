Wageningen is voor altijd de stad van de capitulatie, al was het ‘eigenlijk een reclamevondst’

Het is rustig op het 5 Mei Plein in Wageningen. Net als in de rest van Nederland. De meeste winkels zijn weliswaar open, maar veel publiek is er niet tijdens de coronacrisis.



Een kwieke oude man schiet voorbij. Of hij weet wat er zich achter de muren van het pand heeft afgespeeld? Natuurlijk weet hij dat. ,,Iedereen in Wageningen weet dat hier de capitulatie werd getekend’’, zegt hij. ,,Daar worden we hier mee doodgegooid.’’



De 14-jarige Finn die met zijn moeder langs fietst bevestigt het beeld. Elk jaar moest hij op de basisschool meelopen met de stille tocht op 4 mei. ,,Hier, in Hotel de Wereld, is de vrijheid getekend’’, vertelt Finn.



,,Dat leert iedereen op school. Toen ik klein was, vond ik het niet leuk om mee te lopen. Ik wilde niet zo lang stil zijn. Nu begrijp ik het beter.’’