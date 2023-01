Wageningen kan haar succesvolle sporters weer eren bij Sportverkiezingen; nu ook als ze er niet wonen maar wél studeren

Succesvolle Wageningse sporters, of sporters die in 2022 een bijzondere prestatie leverden, kunnen dit jaar weer in het zonnetje worden gezet tijdens de Sportverkiezingen. Met voor het eerst de nominatie van een sporter die wel in Wageningen studeert, maar er niet woont.

Na twee vanwege corona afgeblazen edities gebeurt dat eren eind januari in de kantine van sporthal Het Binnenveld. ,,Daar zijn we uiteraard heel blij mee”, zegt voorzitter Henk Kuiper van de organiserende Sportraad Wageningen. ,,Ik verwacht toch wel twee- tot driehonderd belangstellenden. Iedereen is welkom. Goed om dan allerlei sporters, bestuursleden en ook mensen uit de politiek en van Wageningen University te mogen begroeten.”

In negen categorieën worden bij de Sportverkiezingen 2022 winnaars bekendgemaakt. Het zal niemand verbazen dat wielrenster Annemiek van Vleuten is genomineerd bij de topsporters. Zij won achtereenvolgens de Rondes van Italië, Frankrijk en Spanje en liet zich als klap op de vuurpijl in het Australische Wollongong huldigen als wereldkampioene op de weg.

Wel in Wageningen studeren, niet wonen

,,Annemiek zal er helaas niet bij zijn”, vertelt Kuiper. ,,Ze verblijft in Colombia. We hopen wel dat zij bijvoorbeeld via een videoboodschap van de partij is.”

In dezelfde categorie is baanwielrenster Steffie van der Peet kanshebber. Zij studeert biologie aan de WUR en pakte op het onderdeel keirin een bronzen WK-medaille. Kuiper: ,,Voor het eerst bieden we de kans om in Wageningen studerende topsporters te nomineren. De universiteit en studenten zijn overal zichtbaar in de stad. De komende jaren hopen we meer kandidaten uit die hoek te verwelkomen.”

Quote Ik denk dat de studenten­top­spor­ters een mooie toevoeging zijn op ons evenement Henk Kuiper, Sportraad Wageningen

Hij noemt met hockeyster Fréderique Matla, zevenkampster Emma Oosterweggel en judoka Hilde Jager een paar voorbeelden. ,,Ze wonen niet in Wageningen, maar wij als stad voelen ons wel met hen verbonden. Ik denk dat de studententopsporters een mooie toevoeging zijn op ons evenement.”

Goud op WK voor veteranen

In de breedste zin van het woord worden op de verkiezingsavond sportprestaties voor het voetlicht gehaald. ,,Roeister Anne-Marie Patist won bij het WK voor veteranen in Bordeaux met haar ploeg een gouden medaille in de klasse boven 75 jaar. Daar staan we ook graag bij stil. Net als de 16-jarige skeeleraar Sinne de Boer van STW, die voor de Kika Challenge twee uur skeelerde. Zo zamelde hij met een groep kilometervreters bijna 65.000 euro in. Ook een prestatie om u tegen te zeggen.”

De Sportverkiezingen 2022 worden maandag 30 januari gehouden in sporthal Het Binnenveld aan de Marijkeweg in Wageningen. Vanaf 19.30 uur is de zaal open, een half uur later begint het programma.